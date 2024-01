Ciclismo élite e under 23. La Named riparte dai magnifici 8

La Namedsport-MI ha definito l’organico dilettanti per la stagione 2024. La squadra brianzola, che fa capo a Fabio Canova e al manager Paolo Riva, sarà al via nelle categorie élite e under 23 con 8 corridori: i confermati Marco Rancilio, Michele Festa, Riccardo Sacchetti e Michael Stucchi e i 4 nuovi acquisti Alessandro Bonalda, Andrea Piras, Edoardo Maria Banfi e Nicola Mennuni. La formazione sarà diretta da Marco Peraboni con la collaborazione di Massimo Cantù, esordio alla Coppa San Geo a fine febbraio. "La squadra è stata rivoluzionata al 50% - ha detto Riva -. Grazie a Namedsport saremo presenti sulla scena agonistica. Dei volti nuovi mi aspetto che faccia bene il brianzolo Piras visto il suo passato nelle giovanili".

Dan.Vig.