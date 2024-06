Ciclismo esordienti. Giulio Moretto riporta la Salus sul podio

Gli manca la lode, ma Giulio Moretto ha dimostrato di essere un corridore che promette bene. Col terzo posto a Rescaldina, nel Campionato Lombardo categoria Esordienti di secondo anno, il giovane atleta della Salus Seregno è salito sul podio per la prima volta in carriera. Moretto ha fatto sognare i colori gialloblù e il padre Marco che della Salus è il presidente. Da oltre vent’anni un salussino non saliva sul podio. Con un attacco Giulio Moretto è andato in prima posizione e ha retto a lungo fino a quando non è stato raggiunto e superato a poco meno di 50 metri dall’arrivo. Così la maglia è finita sulle spalle di Matteo Botta (Pedale Senaghese) primo davanti a Riccardo Longo con Moretto terzo (a destra). Un piazzamento che gli vale la convocazione ai tricolori in Toscana.

Dan.Vig.