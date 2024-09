Ciclismo femminile. Bertolucci trionfa

Sveva Bertolucci, classe 2011, del Gruppo Sportivo Capannori, ha vinto un’ importante gara di ciclismo in Trentino, conquistando il titolo nella categoria "Esordienti".

La corsa è stata caratterizzata dalla sfida con la sua principale rivale, Nicole Bracco, vicecampionessa italiana. Fin dai primi metri della competizione la lucchese ha dominato la gara con un ritmo elevatissimo, mettendo in chiaro il suo obiettivo: frazionare il gruppo e distanziare subito le avversarie. Su un percorso di 27.8 chilometri, articolato in quattro giri tra Borgo Valsugana e Roncegno Terme, le ottantatré atlete si sono trovate di fronte ad un tracciato con tratti vallonati e discese tecniche richiedeva resistenza, abilità e un’intelligenza tattica superiore: ma la Bertolucci non ha mai ceduto.

Dal primo giro ha imposto una velocità che ha sgranato progressivamente il gruppo, creando subito una netta selezione. Sul tratto finale della gara, la famigerata "Salita dei Cavalli", un muro di 700 metri con pendenze fino al 15%, l’attacco decisivo per la vittoria, a braccia alzate.

Con questo successo Sveva Bertolucci aggiunge un altro prestigioso trofeo ad una stagione incredibile che l’ha vista vincere il titolo regionale e il campionato italiano.

Mas. Stef.