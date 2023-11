Ciclismo. Festa di fine anno con i campioni del settore Amatori

Anche per i Cicloamatori è arrivato il momento delle celebrazioni di fine stagione. Oggi alle 10 alla Sala Civica Radio in Vicolo Comunale a Meda si terranno le premiazioni degli atleti e società della regione Lombardia per la stagione 2023. Il tutto alla presenza di eccezionali ospiti come il due volte campione del mondo e vincitore del Giro d’Italia Gianni Bugno, il vincitore della Milano-Sanremo e della maglia a Pois del Tour de France Claudio Chiappucci, il direttore di corsa del Giro d’Italia Stefano Allocchio e lo spericolato velocista degli anni Novanta, l’uzbeko Dajmolidin Abdujaparov. Dan.Vig.