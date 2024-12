Ciclismo. Fissata la prima gara dei baby: il 23 marzo a Cadelbosco Sopra

Il freddo non ferma il ciclismo: il Comitato provinciale Fci ha diramato il calendario giovanile per il 2025, ha gettato le basi per ipotesi di ulteriori attività e ha definito gli incarichi organizzativi. Partiamo dal calendario. La stagione si aprirà il 23 marzo a Cadelbosco Sopra con le corse per Esordienti e Allievi e l’attività di gimcana per i Giovanissimi. Organizza la Ciclistica Cavriago. Si passa all’8 giugno a Cavriago per il Trofeo Bardiani per Esordienti e Allievi su idea della Società ciclistica locale. Il 15 giugno a Scandiano ecco i trofei Litokol e TeamWork per Esordienti e Allievi con la regia della Ciclistica 2000 Rubiera. In via di definizione un ulteriore appuntamento per gli Allievi e nove prove per i Giovanissimi giocate tra strada e mountain bike su cui si rimboccheranno le maniche Cavriago, Cooperatori, Montecchio e Reggiolese.

Per quel che riguarda gli incarichi del consiglio del Comitato provinciale Fci, che ha per presidente Marco Guidetti: segretario Davide Guidetti affiancato da Daniele Tagliavini, Lorenzo Manini si occupa dell’attività fuoristrada, Filippo Maini e Matteo Mastronardi seguono i Giovanissimi, Alessandro Granata si occupa di Esordienti, Allievi e Juniores, Maurizio Mazzali segue le categorie Under 23 e Amatori. Il gruppo di lavoro sta valutando di divulgare l’attività giovanile anche con una trasmissione tv. Il 13 gennaio è prevista la riunione del Comitato.