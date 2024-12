Ciclismo, Francesco Fiorenza: il Piccolo Principe tra le bici

Montecatini Terme, 6 dicembre 2024 – Francesco Fiorenza è un personaggio conosciuto nel ciclismo a tutti i livelli, dai professionisti agli amatori, la sua ultima categoria frequentata con atleta. Nel 2024 ha presenziato con il suo gazebo e la sua attività imprenditoriale (F.F. Integratori) a 80 manifestazioni, figura di riferimento per gli organizzatori, gli sportivi ed i corridori. Durante la stagione è stato presente a tutte le gare della rassegna “Toscana Tricolore 2024”, dalle cronometro di Grosseto al Campionato Italiano professionisti da Firenze a Sesto. La sua carriera come atleta ricca di successi dalle categorie giovanili ai dilettanti, poi sceso di bici, il lavoro come dipendente in un’azienda specializzata nella produzione di oli lubrificanti, al quale aggiunge con l’aiuto della moglie Jessica la presenza costante nel ciclismo dove si è guadagnato il soprannome di “Piccolo Principe”. Un personaggio unico che unisce lavoro, sport, famiglia (ha due figli) in un equilibrio straordinario.