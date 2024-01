Ciclismo. Gaia Masetti corre in Australia. Al via nel Tour Down Under

Scatterà nella notte italiana l’avventura australiana di Gaia Masetti (foto). La professionista fioranese dopo una settimana di ambientamento sarà al via come anticipato nei giorni scorsi del Tour Down Under breve corsa a tappe che anticipa quella maschile. Per la portacolori dell’AG Insurance sarà debutto nella categoria elite dopo essersi messa in evidenza tra le under 23 dove ha sfiorato il podio nel campionato europeo su strada. La prima tappa 93,900 chilometri si svolgerà con partenza ed arrivo a Campbeltown e poi il giorno successivo la tappa si snoderà sulla distanza di 104,200 chilometri a Stirling mentre la terza frazione di 93,400 chilometri avrà come sede di partenza ed arrivi Willunga Hill e poi dopo una paio di giorni si svolgerà il Criterium all’interno del Parco Vittoria ad Adelaide. Tutte le gare saranno trasmesse su Eurosport in diretta e saranno replicate nella mattinata in Italia. L’impegno australiano si concluderà a fine gennaio con la partecipazione al Gran Premio Cadel Evans e ad un paio di Criterium sempre nella regione di Adelaide. L’avvio a gennaio proseguirà al rientro Italia con la partecipazione alle Strade Bianche in terra toscana in preparazione per le gare del Nord Europa e tra queste le più indicate per le sue caratteristiche potrebbero essere La Freccia del Bramante e la Freccia Vallone per poi proseguire con la prima corsa a tappe in Europa che sarà la Vuelta di Spagna che si corre in aprile poichè il calendario mondiale è stato anticipato o posticipato in funzione delle Olimpiadi di Parigi.

Andrea Giusti