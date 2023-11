Ciclismo. Gaia Masetti e un super 2023:: "Che ripartenza dopo l’infortunio»

Gaia Masetti ha festeggiato ieri il suo compleanno al rientro in Italia da una breve vacanza a Zanzibar con il suo compagno Filippo Magli professionista del Team Bardiani Csf. "È stata una stagione intensa il 2023 ed avevo proprio voglia di staccare". Molti addetti ai lavori l’hanno elogiata per il rendimento per tutta la stagione "In effetti sono molto contenta. Se mi avessero detto che avrei ottenuto tutte queste soddisfazioni soprattutto perchè ero reduce da un 2022 con un grave infortunio al Tour de France dove sono caduta fratturandomi la mandibola e la clavicola. Una stagione che – continua Masetti – si è conclusa a luglio. Sapevo che avrei ripreso l’attività agonistica tuttavia dopo infortuni multipli non sai mai se torni ad esprimerti al 100%. Ho iniziato a febbraio in Spagna ed a maggio è arrivato la prima vittoria da professionista in una semiclassica francese e poi dopo Giro d’Italia ho disputato il Tour dell’Avenir indossando per la prima volta la maglia azzurra e successivamente nella breve corsa a tappe del Gran Prix Vallonia in preparazione agli Europei dove il ct Sangalli mi ha chiesto di partecipare anche alla prova a cronometro dove sono giunta decima e poi agli europei su strada ho sfiorato il podio,ma ero veramente stanca".

Masetti ha le idee chiare sulle prospettive del prossimo anno: "Mi auguro di essere al via ancora del Giro d’Italia che nel 2024 affronterò da Elite. Queste’anno ho partecipato per la prima volta alla corsa con le pietre alle Ardenne che spero di ripetere perchè con strappi ripidi ma cortu sono molto adatti alle mie caratteristiche. Per mantenermi in condizione – continua la ciclista – gareggerò in qualche gara di ciclocross vicino a casa visto che in Emilia c’è un intenso programma e poi andrò in ritiro con la squadra per il nuovo abbigliamento e la nuova bici...", conclude Masetti.

Andrea Giusti