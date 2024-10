Ciclismo. Gariboldi, bronzo ad Osoppo . World Tour, Barbieri nella top ten

Il ciclismo femminile modenese protagonista su strada con Alessia Orsi nel bergamasco e Rachele Barbieri in Olanda e nel ciclocross con Rebecca Gariboldi (foto) ad Osoppo (Udine). Rachele Barbieri ha concluso nella top ten sia nella generale che nella classifica a punti l’ultima corsa World Tour in Europa nonostante il grande lavoro per supportare la compagna di squadra la tedesca Koch leader della 26^ Simac Ladies purtroppo terminata seconda alle spalle dell’iridata Kopecky. Nell’ultimo impegno su strada del 2024 la plurimedagliata tricolore Alessia Orsi è salita sul terzo gradino del podio a S.Paolo d’Argon (Bergamo) dove si è imposta la figlia d’arte Azzurra Ballan. Ad Osoppo nel Trofeo delle Regioni, gara internazionale, l’Ale Cycling Team diretto da Milena Cavani ancora a ranghi ridotti ha colto un ottimo bronzo tra le elite Rebecca Gariboldi e tra le allieve del 1° anno si piazzata al 6° posto la promettente Beatrice Trabucchi. Due guasti meccanici hanno precluso un piazzamento nella top five a Nicolas Scalorbi ,con Giulio Baccini e Giacomo Ghiaroni 18° rispettivamente tra gli juniores e tra gli under 23.

a.g.