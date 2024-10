Ciclismo Gariboldi chiude quarta a Brugherio

Positiva prestazione dell’elite Rebecca Gariboldi nell’internazionale di Brugherio ed oggi si replicherà a Salvirola (Cremona) ed a Spilamberto con il memorial Adriano Montanari. Dopo una bella partenza la portacolori dell’Ale Cycling Team, Gariboldi si è fermata ai piedi del podio sull’impegnativo percorso brianzolo che ha visto la vittoria dell’azzurra Carlotta Borello, mentre la sempreverde Eva Lechner ha concluso all’8° posto.

Buon esordio in una gara internazionale per l’Under 23 Giada Martinoli 12^ assoluta 5^ di categoria. La 15^ piazza della juniores Noemi Poletti completa la giornata delle ragazze dirette da Milena Cavani,mentre gli juniores Baccini (25°),Brancaleon(27°) ed Ingrami (35°) sono terminati lontano dalla vetta. Oggi ci sarà la possibilità di rivincita a Salvirola (Cremona) dove ieri hanno gareggiato le categorie giovanili e si è messo in evidenza l’allievo 2° anno Nicholas Scalorbi sul terzo gradino del podio con Christian Vargas (8°). Hanno concluso nella top ten della gara cremonese le allieve Carlotta Lunghi(4^),Greta Masini (7^) e la esordiente Stella Ferrari (10^).

A Spilamberto saranno i master a contendersi i successi delle varie categorie nella 3^ tappa del Trofeo Modenese organizzato dallo Spilla Team Spilamberto sui prati dell’azienda agricola Davide Montanari nella doppia veste di organizzatore ed atleta. Alle 9 scatterà prova riservata alla mountainbike ed alle 10 quella riservata al ciclocross. Alle 13 con l’organizzazione del G.S.Spezzano Castelvetro saranno di scena le categorie giovanili con gli esordienti e la pavullese Stella Ferrari(Ale Cycling) tra le favorite , poi sarà il turno delle allieve con la compagna di colori Beatrice Trabucchi già sul podio a Fanano a caccia del suo primo successo stagionale.

Nella prova riservata agli allievi del 2° anno . vedono favorito Nicholas Scalorbi già vincitore a Fanano e leader del Mastercross Emilia,mentre i modenesi Fiumara e Boschetti cercheranno di entrare nella top five. Nella gara conclusiva riservata ad elite ed under 23 il trentino Faes proverà a bissare il successo dello scorso anno mentre tra gli Under 23 debutterà il vincitore della Modena-Pavullo su strada Armin Caselli (Team Cicli Paletti).