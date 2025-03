Ciclismo. Giacomo Ballabio vince a Taiwan: "La soddisfazione più grande»

Delle nove vittorie fin qui ottenute quella di Taiwan è sicuramente la più prestigiosa per Giacomo Ballabio (foto). Nella piccola nazione insulare dell’Asia Orientale, il brianzolo di Giussano ha colto la vittoria più importante della sua carriera battendo i professionisti nella terza tappa del Tour de Taiwan, la Baozhong Yimin Temple Xinpu-Shigang Visitor Center di 154 chilometri. Ballabio allo sprint ha regolato Lorenzo Quartucci e l’australiano Dylan Hopkins: "Ero contento anche dopo molte ore dal mio trionfo - ha commentato Ballabio -. Sono felicissimo per aver vinto la gara più importante della mia vita. Sono contento per le emozioni e le sensazioni che ho provato: è un successo che conta, perché il Taiwan è una prova di classe 2.1 che vuol dire riservata ai professionisti. Non è mai semplice battere squadre più forti e di un livello superiore alla mia e portarla a casa è stata una sensazione incredibile". Velocista giramondo il corridore di Giussano, classe 1998, ciclisticamente cresciuto alla Giovani Giussanesi, poi una parentesi alla Salus Seregno e alla Energy Team, prima dell’esordio tra i dilettanti in Svizzera alla corte dell’Equipe Exploit Goomah Bike.

In terra elvetica rimane tre stagioni, dalla Goomah passa alla Continental IAM Excelsior quindi emigra in Francia per il Velo Club Villefranche Beaujolais e il team Charvieu Chavagneux IC. Lascia i transalpini per la Nuova Zelanda e si accasa alla Global 6 Cycling Team nel biennio 2023-2024. Infine, da gennaio di quest’anno con la squadra austriaca della Hrinkow Advarics che fino a questo momento le ha portato fortuna.

