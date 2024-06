Ciclismo giovanile. Giovanissimi in gara: la festa. Ecco i risultati

Grande festa per il Gp Banca di Cambiano 1884 riservato ai giovanissimi. La manifestazione organizzata dalla società locale ha infatti celebrato i 30 anni del suo svolgimento mettendo in palio il trofeo Bar Gallo Nero. I miniciclisti dai 7 ai 12 anni hanno gareggiato su due circuiti. Quelli di 7-8 e 9 anni su di un anello di 500 metri, gli altri di 10-11 e 12 anni sul circuito di 1.200 metri. In categoria G1 è arrivato primo Gabriele Stefanucci (Coltano Grube), secondo Lorenzo Olivieri (Team Fabiana Luperini) e terzo Brando Reggioli (Empolese). In G2 primo Marco Franzese (Empolese), poi Leonardo Giorgetti (Itala 1907) e Matteo Pesci (Sancascianese). In G3 vince Lorenzo Mantelli (Fabiana Luperini) davanti a Gabriele Grandi (Coltano) e Cristian Neri. In G4 primo Leonardo Conti (Aquila), seguito da Giovanni Del Sala (Figlinese) e Pietro Pala (Empolese). In G5 esulta David Gentili (Gastone Nencini), poi Mattia Bolognesi (Coltano) e Lorenzo Cantini (Vc Empoli). Infine G6 dove vince Gabriele Cavallini (Fabiana Luperini) davanti a Matteo Verdini (Piano di Mommio-Speedy Bike) e Edoardo Stefanini (Coltano). Nella categoria femminile hanno vinto le 6 batterie Azzurra Rossi (Piano di Mommio), Christina Emilia Gaggioli, Noemi Cianti e Carlotta Nesi (U.C. Empolese), Matilde Bottai (Coltano) e Carolina Moriconi (Velo Club Scuola Ciclismo Empoli).

Antonio Mannori