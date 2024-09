Ciclismo. Giovanissimi al Terrafino . Special guest l’iridato Del Medico

Sul circuito della zona industriale del Terrafino a Empoli lungo 650 metri, presente anche il campione del mondo su pista del keirin Fabio Del Medico preso d’assalto per autografi e foto varie, di scena i giovanissimi del pedale nel Trofeo R.F. Antincendio. Per l’iridato tesserato per il Velo Club Empoli, società presieduta da Alberto Mazzoni e organizzatrice della gara, ci sarà una festa speciale la sera del 16 settembre a Pulica. La gara dei miniciclisti ha visto al primo posto "Una Bici X Tutti" di Pontedera, seguita dalla Coltano Grube e dal V.C. Empoli. Questi i risultati: Categoria G1: 1)Caleca Brando (Una Bici X Tutti); 2)Reggioli; 3)Ciucci. CAT. G2: 1)Alessio Martinelli (V.C. Carrara 1961); 2)Genovesi; 3)Castaldo. CAT. G3: 1)Francesco Brucini (Butese); 2)Pieri; 3)Bellucci. CAT. G4: 1)Christian Bartoli (Coltano Grube); 2)Borri; 3)Pala. CAT. G5: 1)Lorenzo Cantini (Velo Club Scuola Ciclismo Empoli); 2)Gentili; 3)Velaj. Cat. G6: 1)Edoardo Stefanini (Coltano Grube); 2)Morini; 3)Gambuzza. Femmine: batterie a Chiara Conforti (Team Valdinievole), Nicole e Luna Raglianti (Una Bici X Tutti), Carolina Moriconi (V.C. Empoli), Ginevra Cristofani (Butese).

Antonio Mannori