Ciclismo giovanissimi. La Salus conquista il bronzo al Trofeo Miceli

È andata in scena a Cesano Maderno la sesta edizione del Trofeo Asfalti Miceli-Trofeo Festa dello Sport per Giovanissimi. La corsa si è concretizzata grazie agli organizzatori della Polisportiva Molinello Servetto G&G Pannelli con ben 241 atleti in gara tra l’entusiasmo di un intero paese. Per la cronaca, successi di Giorgio Bonati, Maria Vittoria Secchi, Dylan Capelli, Virginia Silvestri, Mattia Testa, Serena Ceracini, Guglielmo Rivolta, Desiree Capelli, Margherita Mariani, Riccardo Sala, Andrea Del Bel Belluz e Aurora Cerame. La speciale e ambita classifica riservata alle società è stata conquistata dalla lecchese Unione Ciclistica Costamasnaga che ha superato i piccoli bergamaschi del Gruppo Ciclistico Almenno San Bartolomeo, mentre con la terza posizione la Salus Seregno è risultata la migliore fra le brianzole.

Dan.Vig.