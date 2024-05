Ciclismo. Giro, Aleotti e Covili nei primi venti

Ieri il Giro d’Italia ha riposato a Livigno dove la corsa rosa ha conclusa la seconda settimana contrassegnata dal dominio dello favoritissimo Tadej Pogacar, con i modenesi Giovanni Aleotti (foto a destra) e Luca Covili (foto a sinistra) che hanno concluso nella top 20 . Un risultato certamente positivo in particolare per il finalese Giovanni Aleotti partito da Torino per essere al fianco del colombiano Martinez con ambizioni di salire sul podio a Roma. Il 24enne portacolori della Bora Hansgroe ha sempre corso a supporto del colombiano cercando di tenerlo sempre a fianco sin dalle fasi iniziali di ogni tappa e nei finali di ogni frazione è riuscito ugualmente a cogliere un paio di pregevoli piazzamenti ed alla vigilia degli altri due tapponi alpini di Santa Cristina Valgardena e di Passo Brocon si trova al 17° posto della classifica generale ed 6° tra gli Under 25 . Piazzamenti di rilievo che potrebbe anche migliorare sino a domenica prossimo a Roma. Il pavullese Luca Covili sempre in difficoltà nelle tappe a cronometro è riuscito a contenere i distacchi nelle due tappe recuperando nelle tappe con arrivo in salita anche se nella frazione di Martinsicuro ha supportato il compagno di squadra Pozzovivo meglio piazzato di lui in classifica generale. Nella tappa di Livigno domenica è stato l’ultimo della team modenese-reggiano del VF Group Bardiani a condurre la fuga sino a quando è iniziato lo show della maglia rosa, anticipando anche il compagno Pozzovivo. Durante la lunga fuga ha ricevuto anche i complimenti dell’ex C.T. Cassani che lo aveva fatto debuttare in azzurro quando era tra gli under 23. Il 27enne frignanese si appresta ora ad affrontare l’ultima settimana per migliorare il suo già positivo 18° posto della generale che migliorerebbe 24° del 2022. Nell’intenso weekend del ciclismo giovanile modenese a Sorbara la U.C. Sozzigalli si è aggiudicata il Meeting Provinciale Mtb con i modenesi Luca Gaetti (Iaccobike Sassuolo) e Mattia Flavio Richeldi (Cicl,Maranello) che colto gli unici due successi individuali gialloblù. A Novi di Modena tra gli Esordienti del 1° anno vittoria del veneto Carlo Ceccarello (Monselice) con i carpigiani Denny Cazzarò (5°) e Samuele Forghieri (7°) ,mentre tra gli esordienti del 2° anno si è imposto il reggiano Leonardo Manfredi (Cavriago).

Andrea Giusti