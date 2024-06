Ciclismo Giro d’Italia, Pavullo celebra Covili

Tanti sportivi pavullesi erano presenti alla festa per Luca Covili organizzata dalla Ciclistica Pavullese con la regia Mauro Maya Caselli e dall’amministrazione comunale con il vicesindaco ed assessore allo sport Alessandro Monti che al termine della serata condotta da Simone Carpanini dello staff della corsa rosa ha consegnato un riconoscimento a ricordo dell’ottimo risultato al Giro d’Italia 2024, il 18° posto. Dopo il saluto del presidente provinciale della federciclismo Enzo Varini. Covili sollecitato dall’esperto conduttore ha ripercorso idealmente le tre settimane del Giro: "Alla partenza da Torino gli obiettivi non erano di impegnarmi per la classifica per avere più libertà nel cercare la fuga, poi al termine della prima settimana la condizione migliorava tappa dopo tappa giungendo a ridosso sempre del gruppo dei migliori. La forte velocità nei primi chilometri per cercare la fuga era veramente un’impresa,e la prima volta sono riuscito nella tappa di Martinsicuro in Campania assieme al mio compagno Pozzovivo e avrei potuto entrare nella top ten ma avendo collaborato un pò troppo alla riuscita del tentativo alla fine ho ceduto qualche posizione. Altra tappa dove ho centrato la fuga è stata quella del Brocon, una fuga lunghissima di ben 175 chilometri, ripreso nel finale quando mi ha passato la maglia rosa, sembrava un razzo e sono salito a buona andatura migliorando ancora la mia classifica (15° ndr)... La penultima tappa del Montegrappa è stata certamente la giornata peggiore dove ho dovuto tirare fuori le ultime energie rimaste. L’ultima tappa di Roma una volta entrato nel circuito finale tra i Fori Imperiali l’andatura del gruppo era tale che non ho avuto certamente il tempo di ammirarl"." Il 27enne portacolori della VF Group Bardiani prima di concedersi un breve periodo di riposo sarà impegnato la prossima settima dal 12 al 16 giugno al Giro di Slovenia ed il 23 giugno al tricolore a Firenze: "Ho visto il percorso dello Slovenia, e la penultima frazione prevede un arrivo in salita dove spero di ottenere un buon risultato".