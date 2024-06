Ciclismo. Giro ’Next Gen’, è tutto pronto. Paletti e Varroni i portabandiera

Scatterà domani ad Aosta il Giro Next Gen ossia il Giro Giovani con al via due gialloblù il nonantolano Luca Varroni ed il modenese Luca Paletti come al Giro d’Italia concluso domenica scorsa sperando di ripetere le prestazioni di Aleotti e Covili. Alla corsa prenderanno parte i più promettenti Under 23 del panorama internazionale ed in 8 tappe decreteranno il vincitore della corsa. Per Luca Varroni (foto) che difende i colori del Team Arvedi si tratta della sua prima esperienza al Giro dopo essere approdato in un team a livello nazionale, mentre Luca Paletti che veste i colori del VF Group Bardiani ha già fatto diverse esperienze internazionali quest’anno al Giro di Turchia dove è giunto nella top 20 nella generale ed al recente Alpes Isere Tour in Francia dove si è messo in luce nella tappa regina concludendolo nella top ten della classifica generale. Il diesse del team modenese-reggiano Mirko Rossato oltre a lottare per la classifica generale con Alessandro Pinarello ha indicato il ventenne figlio d’arte per puntare a mettersi in luce nelle tappe di montagna già da martedì nella frazione di Pian della Mussa e sopratutto nella penultima tappa che come avevamo anticipato nei giorni scorsi si concluderà a Zocca. Oggi a Ravarino nell’ambito del Giugno Ravarinese saranno di scena i Giovanissimi impegnati nel 2° G.P. Unione di Sorbara alle ore 16, organizzazione della U.C.Sozzigalli.

Andrea Giusti