CICLISMO GRAVEl donne. Un Mondiale tira l’altro. Arzuffi parte per le Fiandre

Da un mondiale all’altro. Per Alice Arzuffi i grandi appuntamenti non sono ancora terminati. Dopo aver disputato la gara iridata su strada a Zurigo, la seregnese si appresta a difendere i colori dell’Italia al mondiale Gravel che sabato si svolgerà in località Halle nella, provincia fiamminga del Brabante nelle Fiandre, sulla distanza di 136 chilometri. "Sono così grata di rappresentare ancora l’Italia in un mondiale - ha detto Alice, classe 1994 della Ceratizit WNT Pro Cycling -. A Zurigo è stata una gara brutale sotto una pioggia fredda. Ho dato il massimo per aiutare al meglio la squadra e sono felicissima per la medaglia di bronzo conquistata da Elisa Longo Borghini. Colgo l’occasione per ringraziare Paolo Sangalli, la Federciclismo per questa grande opportunità e tutto lo staff della Nazionale. Un grosso abbraccio anche a tutte le ragazze per la bella atmosfera". E adesso? "Mi aspetta un’altra prova importante e difficile, ma che mi affascina moltissimo. Con la Gravel ho vinto l’ultima prova dell’UCI Gravel Series in Piemonte dove, oltre a tanta fatica, mi sono divertita. Sono pronta a dare il massimo per la causa azzurra, il mio obiettivo è salire sul podio". Dopo il mondiale Gravel, Arzuffi correrà la Tre Valli Varesine (8 ottobre) e come ultimo traguardo della stagione gli Europei di Gravel in Italia. La gara è in programma sull’Altopiano di Asiago domenica 13 ottobre sulla distanza di 102 chilometri.

Danilo Viganò