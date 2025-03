Ciclismo. I 37 anni di ’Coltano Grube’: "Sulla breccia con i giovani»

In una delle sale della Villa Medicea, uno dei luoghi simbolo di Coltano, la cerimonia di presentazione del programma 2025 della Coltano Grube la società pisana fondata nel 1988 che da 37 anni si occupa del vivaio ciclistico giovanile. Storia, passione, impegno, serietà, i cardini alla base del lavoro della famiglia Stefanucci abituata ad essere pratica. E’ un 2025 con una compagine esordienti interessante e in grado di offrire belle soddisfazioni a tecnici e dirigenti, mentre il gruppo dei giovanissimi è uno dei più numerosi in Toscana con 17 tesserati. Alla Coltano Grube si rivolgono volentieri i genitori dei ragazzi che vogliono provare con il ciclismo, sia per la presenza di un ciclodromo di 1.250 metri, luogo ideale e di grande sicurezza per allenarsi, sia per la disponibilità e serietà dei dirigenti della società pisana, un vero e proprio esempio. La società nel 2025 organizzerà tre gare; il primo giugno per esordienti sul vecchio circuito paesano di Coltano, il 13 luglio il 30° Trofeo Pisa-Volterra, una classica per allievi con arrivo quest’anno quasi certamente in Piazza dei Priori nel centro storico della splendida città medievale, ed infine il 30 agosto per i giovanissimi sulla pista del ciclodromo di Coltano. A dimostrare la vicinanza del Comune a questa società presieduta da Ulisse Stefanucci, sono stati ospiti della presentazione il sindaco Michele Conti e l’assessore allo sport Frida Scarpa.

Esordienti: Nicolò Gambuzza, Edoardo Stefanini, Giulio De Angeli, Diego Della Polla, Samuele Santini per il 1° anno; Andrea Zoppi, Tommaso Marini, Mario Libero Maffei, Federico Cupelli Nesti per il 2° anno. Ds Claudio Rovina e Paolo Bertini.

Giovanissimi: Daniele e Matteo Ciucci, Gabriele Stefanucci, Esteban e Brayan Palumbo, Matilde e Gabriele Bottai, Gabriele Grandi, Cristian Neri, Filippo Pistolesi, Margherita Nencioni, Emma e Anna Lazzereschi, Lorenzo Toniolo, Mattia Bolognesi, Leonardo Rossi, Giovanni Lovisi. Ds Rosario Stefanucci e Siliano Orsucci.

Antonio Mannori