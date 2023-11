Ciclismo. I migliori della Brianza. Caccia alle Ruote d’Oro

È stata fissata per sabato 18 novembre l’annuale Festa del Ciclismo Brianzolo per la stagione ciclistica 2023. All’Auditorium della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza (via Pellico) alle 15 si terranno le premiazione del Comitato Provinciale di Monza&Brianza della Federazione Ciclistica Italiana presieduto dal seregnese Marino Valtorta. Riconoscimenti e premi saranno assegnati ai protagonisti dell’annata appena conclusa. Tra i premi più ambiti ricordiamo le Ruote d’Oro della Brianza istituite nel 1969. Il primato in fatto di vittorie (ben 24) lo detiene la Salus Seregno ferma al trionfo nella stagione 2002. Mentre l’anno scorso sono state conquistate dalla formazione femminile monzese BePink-Gold.

Dan.Vig.