Ciclismo: il calendario delle gare femminili 2024 in Toscana

Firenze,9 marzo 2024 – La Struttura Tecnica Regionale ha reso noto il calendario delle gare femminili in Toscana per la stagione in corso, dopo le prime due gare già svoltesi, le “Strade Bianche” a Siena con la vittoria della campionessa del mondo la belga Kopecki, e il Trofeo Oro in Euro a Cinquale di Montignoso con il successo per distacco della campionessa italiana Elisa Longo Borghini. Prossimo impegno a Ponte a Egola nell’ambito della manifestazione “Pasqualando” del 31 marzo con le gare per donne esordienti e allieve e quella “Open” per junior, under 23 ed élite, valevole anche per l’assegnazione dei titoli regionali. Il 7 aprile esordienti e allieve nel Trofeo Rosa a Castiglion Fibocchi; il 26 maggio stesse categorie a San Miniato; dal 18 al 20 giugno Campionati Italiani a cronometro per le varie categorie in provincia di Grosseto (da confermare).

Il 6 luglio il Campionato Italiano in linea per le esordienti e le allieve a Monte S.Quirico alla periferia di Lucca: 16 o 17 luglio Campionato Toscano donne allieve a cronometro all’Autodromo del Mugello a Scarperia; il 21 luglio Coppa Italia e Trofeo Rosa per esordienti e allieve a Vergaio di Prato; il 4 agosto Trofeo Rosa a Castelfiorentino. Dal 28 agosto al 1 settembre per le donne élite il Giro della Toscana-Memorial Michela Fanini.