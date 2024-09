Ciclismo, il campione toscano Luci fa tris nel Gp Kemas per allievi

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 29 settembre 2024 - Dopo uno sprint avvincente ed incerto, il campione toscano allievi Lorenzo Luci del G.S. Iperfinish ha colto il terzo successo stagionale, imponendosi al sempre bravo Capodarca nella prima edizione del Gran Premio Kemas organizzato dall’U.C. S.Croce nella cittadina del cuoio e delle pelli. Una conclusione in volata quella sul traguardo di S.Croce sull’Arno, al termine di una gara che ha visto la presenza di 88 corridori dei 107 iscritti, con 30 che hanno concluso la gara che prevedeva quale asperità la salita di Poggio Adorno. Oltre a Luci e Capodarca che si sono contesi il successo, terzo posto per Lover, quindi Salomone e Pedata. Per la Iperfinish una vittoria importante quasi al termine della stagione per la soddisfazione dei suoi referenti Giacomo Vierucci e Moreno Ragoni e per lo staff tecnico e allenatori formato da Francesco Casagrande, Elia Favilli e Alessio Luci.

ORDINE DI ARRIVO: 1) Lorenzo Luci (G.S. Iperfinish) km 80, in 1h59’31”, media km 40,162; 2) Matteo Capodarca (Sancascianese Ciclismo); 3) Tomaz Medeot Lover (Pedale Ronchese); 4) Sacha Salomone (Olimpia Valdarnese); 5) Alessandro Pedata (Ciclistica 2000); 6) Menici; 7) Mazzarello; 8) Bacci; 9) Parigi; 10) Cialdini.