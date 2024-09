Ciclismo. Il clou si corre a Manzolino. Oltre 300 i partecipanti

L’appuntamento clou su strada dell’ultima domenica di settembre sarà a Manzolino di Castelfranco Emilia con oltre trecento tra esordienti ed allievi, mentre i Giovanissimi in gara a Cavezzo. Saranno gli esordienti ad aprire le ostilità alle ore 13,30 che si contenderanno il successo su 5 giri del circuito di 6,7 chilometri per complessivi 33,5 chilometri. La gara degli esordienti è stata inserita grazie all’impegno della Fondazione Modena che ha accolto l’invito della federciclismo modenese per evitare spese di lunghe trasferte in quanto non erano previste gare in Emilia e Romagna. L’organizzazione sarà delle associazioni di volontariato di Manzolino e della US.Formiginese. del presidente Franco Machi. Alle 15 scatterà la gara degli allievi che dovranno percorrere 12 giri dello stesso circuito per un totale di 80,4 chilometri e sarà l’occasione della rivincita della gara di domenica scorsa del Città di Maranello con al via tra gli altri il campione provinciale Marcello Pelloni sul terzo gradino del podio nella città del Cavallino. A Cavezzo saranno di scena i Giovanissimi con il via alle ore 10 e l’organizzazione della Ciclistica Novese. A Cadoneghe (Padova) prenderà il via il Trofeo Triveneto di Ciclocross con ai nastri di partenza il Team Ale Cycling Modena capeggiata dalla pluricampionessa Eva Lechner.

Andrea Giusti