Ciclismo, il diciottenne juniores Meccia batte anche i dilettanti

Calenzano (Firenze), 23 ottobre 2024 - Il sigillo finale per il Team Vangi Il Pirata Sama di Calenzano a una stagione splendida e brillante, sia sul piano individuale che su quello collettivo, arriva dalla Lombardia con il Gran Premio D’Autunno svoltosi ad Acquanegra sul Chiese in provincia di Mantova. Protagonista di una vera e propria prodezza il diciottenne juniores di Cesenatico Leonardo Meccia portacolori della società fiorentina. La gara infatti era per élite e under 23 aperta anche agli juniores, e Meccia ne è stato il meraviglioso protagonista quando nel finale è uscito dal gruppo del quale faceva parte, ha raggiunto il solitario fuggitivo De Totto e lo ha lasciato a poco più di un chilometro dal traguardo. Per Meccia si è trattato del quinto successo stagionale, salutato dagli applausi degli sportivi rimasti ammirati dal numero del diciottenne juniores, che possiede classe e talento, al cospetto di avversari più esperti di lui. Per il Team Vangi Il Pirata Sama guidato dal Ds Matteo Berti si è invece trattato della vittoria n.18 del 2024, un bilancio straordinario che ha fatto esultare a ragione il presidente Fabrizio Vangi.