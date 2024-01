Ciclismo, il programma completo del Convegno dei giudici di gara toscani

Casalguidi, 19 gennaio 2024 - Prima della ripresa dell’attività i giudici di gara di ciclismo della Toscana, regionali, nazionali e internazionali, sono chiamati al consueto convegno tecnico, momento sempre utile ed importante, per un bilancio di quello che è stata l’ultima stagione e della programmazione con le novità per il 2024. Il convegno è in programma domenica prossima 21 gennaio con inizio alle 9,30 presso il Teatro Francini in Piazza Vittorio Veneto a Casalguidi, che già in passato ha ospitato varie manifestazioni in campo ciclistico. La Commissione Regionale dei Giudici presieduta dal grossetano Sergio Sbrilli e comprendente anche l’aretina Federica Occhini e il pistoiese Simone Lamanda, ha predisposto il programma dei lavori. Dopo i saluti, del rappresentante del Comune di Serravalle Pistoiese, del Comitato Regionale Toscana di ciclismo, e della Federazione Ciclistica Italiana sono previste le varie relazioni tecniche, quella sul Gravel e Trial (relatori D’Isep, Fiorindi, Morandini, coordinatore Sbrilli); quella sul ruolo del giudice di arrivo (relatori Fambrini, Lulurgas, Paolini, coord. Lamanda). A seguire quella sul giudice in moto (relatori Michelotti, Soldi, Viggiano, coord. Mannori), sul presidente di giuria (Batelli, Nencetti, Palma, coord. Occhini), quella sul rapporto tra giuria e direzione di corsa (relatori Bottoni e Occhini). Ci saranno inoltre la relazione sull’attività svolta dalla Commissione Regionale lo scorso anno, quella sulla programmazione della prossima stagione, e l’intervento del presidente della Commissione Nazionale, il toscano di Pontremoli e commissario internazionale Gianluca Crocetti. Infine a conclusioni dei lavori la consegna dei premi Memorial Giancarlo Vichi e Angelo Pardini (due giudici prematuramente scomparsi), oltre ad altri riconoscimenti, prima del pranzo previsto presso il Ristorante Pizzeria Milleluci in via F.lli Cervi a Casalguidi.