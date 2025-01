Ciclismo, il team siciliano Multicar Amaru adottato da Prato

Prato, 31 gennaio 2025 - Anche nella stagione ciclistica 2025 che in Toscana si aprirà sabato 22 febbraio con la trentasettesima edizione della classica nazionale Firenze-Empoli, è stata allestita in Sicilia una squadra dilettanti élite-under 23, che sarà adottata nel Pratese con base logistica a Galciana di Prato. Si tratta del Team Bike Sicilia Multicar Amaru della quale sarà general manager l’ex professionista Paolo Tiralongo, che avrà la collaborazione del pratese Fabio Dabizzi nel ruolo di team manager, mentre i due direttori sportivi saranno l’ex iridato degli under 23 Leonardo Giordani che risiede da anni nel Pistoiese e l’umbro Gianluca Brugnami. Ricordiamo che il pratese Dabizzi è uno dei principali organizzatori assieme proprio a Giordani, del Memorial Maurizio Bresci, la gara nazionale per dilettanti che si correrà quest’anno il 18 maggio a Galciana. La formazione che sarà presentata ufficialmente venerdì 7 febbraio in Sicilia assieme al programma per la prossima stagione, comprende 10 atleti (cinque dei quali siciliani), mentre in formazione anche lo statunitense Ian Kutzleb, e il solo toscano Bertolli.

LA SQUADRA: Eric Chemelli, Emanuele Ansaloni, Samuel Bertolli, Ian Kutzleb, Alessandro Curzi, Elia Basile, Gianluigi Scibilia, Giuseppe Carmeni, Vincenzo Andrea Risplendente, Giovanni Di Stefano.