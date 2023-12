Ciclismo. Impegno e passione . Il Timone d’Oro 2023 a "Robertino» Poggiali

Durante la riunione in Toscana dell’Adispro (Associazione direttori sportivi professionisti) avvenuta presso il Monastero di S.Lucia alla Castellina a Sesto Fiorentino, il presidente David Goetz ha consegnato il "Timone d’Oro 2023" al fiorentino Roberto Poggiali, ottimo professionista come atleta ed apprezzato direttore sportivo dal 1982 all’84 della Metauro Mobili e nel 1986 della Magniflex di Prato.

Un riconoscimento davvero meritato per Poggiali, per tutti "Robertino", classe 1941, vincitore in carriera di gare importanti come la Freccia Vallone, il Giro di Svizzera, la Coppa Sabatini, il Grand Prix Cannes, di una tappa al Giro di Puglia e alla Volta Ciclista a Catalunya, dei Giri del Lazio, Friuli e Umbria, oltre ad aver disputato la bellezza di 14 Giri d’Italia e di 3 Tour de France. Roberto Poggiali è stato anche gregario di grandi campioni come Gimondi, Moser, Nencini, Baldini e Taccone. Insomma, uno che il ciclismo lo ha vissuto davvero da protagonista.

"Robertino" ha poi presieduto il Club Glorie del Ciclismo Toscano, gruppo che dopo molti anni ha chiuso i battenti nei mesi scorsi senza che nessuno si facesse avanti per continuare nella solco della tradizione e della storia del Club. Infine Roberto Poggiali prenderà parte alle tre giornate di iniziative che si apriranno lunedì lunedì 4 dicembre a Lastra a Signa con l’esposizione nelle scuole del Trofeo Grand Dèpart del Tour de France". Un modo questo per avvicinare anche i più giovani ad uno sport che ha appassionato e continua ad appassionare intere generazioni.

Antonio Mannori