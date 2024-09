Ciclismo, in 290 alla Gran Fondo Green Paolo Bettini a Pomarance

Pomarance, 23 settembre 2024 - Festeggiata con successo l’edizione delle nozze d’argento da parte della Green Fondo Paolo Bettini - La Geotermia. La manifestazione ha registrato 280 iscritti che sono partiti questa mattina da Pomarance per percorrere le strade oramai leggendarie delle colline geotermiche, tra tradizione, cultura e sport. In griglia, come da tradizione, era presente il pluricampione del mondo e Olimpico Paolo Bettini che ha così commentato il prestigioso traguardo della manifestazione: “Mi dicono tutti che questa edizione è stata un grande successo. Ho sentito tanti complimenti all’organizzazione e questo mi fa molto piacere. Questo significa che abbiamo capito la giusta direzione e la tipologia di evento che vogliamo condividere con i partecipanti. Quest’anno siamo cresciuti rispetto allo scorso anno. L’obiettivo è riportare 450 appassionati a pedalare a Pomarance nel 2025”. Il Velo Etruria Pomarance altrettanto felice per il successo della gara, un’autentica festa, tra gimcane, grigliate e musica dal vivo. A Pomarance anche Edita Pucinskaite, ex grande campionessa del pedale che ama la zona della geotermia, con strade libere dal traffico, dove si può pedalare in tranquillità, godendosi il paesaggio. “La gara è stata molto bella, il tempo è stato gradevole - ha commentato la campionessa del mondo 1999 - sono sempre felice di stare qui sia per la bellezza del territorio che per l’assenza del traffico, ed ho incontrato anche la mia amica Silvia Parietti”. La giornata si è conclusa con il tradizionale pasta-party allo Spazio Savioli di Pomarance dove tutti i partecipanti si sono ritrovati per un momento di relax e condivisione. Paolo Bettini e il Velo Etruria chiudono così, tra sorrisi ed emozione, un’edizione storica che mescola passato e presente per proiettarsi direttamente verso il futuro con l’obbiettivo di aumentare ancora il numero dei presenti. Antonio Mannori