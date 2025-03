Ciclismo, in Toscana scatta domenica la stagione di esordienti e allievi

Firenze, 20 marzo 2025 - E’ il momento nel ciclismo toscano della ripresa dell’attività giovanile con le categorie esordienti e allievi (apertura domenica 23 marzo) quindi con la prima domenica di aprile toccherà anche i giovanissimi al fine di completare il programma. I primi impegni stagionali per esordienti (13-14 anni) e allievi (15-16 anni) sono in programma a Monte San Quirico alle porte di Lucca, con la 74^ Coppa Giuseppe Cei-55^ Coppa Francesco Tomei, classica prestigiosa per allievi, e con la 4^ Coppa Guinigi per esordienti 1° e 2° anno. I Campionati Toscani per le due categorie sono previsti il 29 giugno a Pieve a Fosciana in provincia di Lucca organizzati dalla USD Montecarlo Ciclismo. I due campionati italiani invece in Friuli Venezia Giulia, domenica 6 luglio.

ESORDIENTI: Si guarda con interesse soprattutto a quelli del secondo anno già brillanti protagonisti nel 2024 per le vittorie ed i piazzamenti conquistati ad iniziare dal campione regionale Mattia Iacopi e dal gemello Niccolò. Ci sono poi De Stefano, Marini, Maffei, Cantini, Belloni, Martinelli, Staccioli, Di Salvo, Brocchi.

ALLIEVI: Nella prima stagionale un confronto di lusso nella Coppa Giuseppe Cei con la presenza anche di numerosi atleti provenienti da fuori Toscana. Quanto agli atleti toscani troviamo giovani al debutto ed altri che invece vantano già un anno di esperienza. I nomi dei probabili protagonisti della stagione sono il campione regionale Lorenzo Luci ed i suoi compagni di squadra nella Iperfinish, Agnini e Roggi, per continuare con Kolarski, Nieri, Kovatz, Pavi Degl’Innocenti, Fogli, Frosini, Scappini, Frosini, Gabbrielleschi, Mori, Menici (l’anno scorso campione toscano esordienti 2° anno), Gastasini, Cerone, Castrucci, Cerofolini.