Ciclismo Juniores. I Giovani Giussanesi al debutto a Cerbaia

L’ansia del debutto anima le ore di attesa per gli juniores del Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi di Giussano che, domenica, correranno la prima gara della stagione in Toscana. Il team brianzolo si prepara a debuttare nella prima edizione del Gran Premio Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio, in provincia di Pistoa, sulla distanza di 130 chilometri. Un primo test di alto livello per i ragazzi diretti dall’ex professionista piemontese Giampaolo Cheula che all’indomani della gara si fermeranno in Toscana, precisamente a San Vincenzo nel Livornese sulla Costa degli Etruschi, per seguire uno stage di sette giorni che lì porterà ad affrontare il secondo appuntamento del 2025 a Nonantola nel Modenese, domenica 9 marzo. A Cerbaia la formazione brianzola punterà a fare bene su un tracciato impegnativo e altamente tecnico. I corridori al via saranno Matteo Piva, Luca De Mercanti, Nicholas Sironi, Matteo Barzanti, Martino Cescato, Nicolò Sorci, Nicolò Muraro, Ivan Mantoanelli, Fabio Marcolli, Alessio Rossi, Emanuele Parianotti e la new entry il tedesco Nils Borrmann, classe 2008 di Berlino.

Dan.Vig.