L’evento a Lissone. “Agostoni Gravel Bicimania“: il cicloturismo pronto al via

Sale l’attesa per la terza edizione della “Agostoni Gravel Bicimania“ in programma sabato 29 e domenica 30 marzo a Lissone. È la prima di tante manifestazioni promosse dallo Sport Club Mobili Lissone, una marcia di avvicinamento ai grandi eventi che culmineranno con la classicissima Coppa Ugo Agostoni per professionisti.

Ma è il momento di parlare di Gravel, la nuova disciplina che ogni anno cattura sempre più appassionati e partecipanti e che si aggrega attorno alla bicicletta.

La Cicloturistica (aperta a tutti) si snoderà su un percorso in versione short di 56 chilometri e long di 70 chilometri attraverso la Brianza Monzese e del Lecchese. Una Agostoni off-road a cui sarà possibile partecipare anche con le biciclette da mountain bike. Sabato è prevista l’apertura del Villaggio presso Bicimania di Lissone dove sarà possibile perfezionare l’iscrizione e ritirare il pettorale.

La Cicloturistica scatterà domenica alle 9.30 con partenza alla francese, cioè libera. Arrivo in via Nuova Valassina presso Bicimania.

A riguardo invece delle corse agonistiche, oggi in Belgio si corre la Brugge De Panne per la categoria donne elite. Tra le partecipanti alla classica fiamminga di 152 chilometri, la seveina Sara Fiorin (Ceratizit WNT Pro Cycling) che torna in gruppo dopo la recente esperienza della Milano-Sanremo dove la brianzola si è classificata al 95simo posto.

Una volta chiusa la parentesi belga, Fiorin partirà alla volta dell’America Centrale dove, dal 1 al 10 aprile, disputerà la Vuelta Internazionale Ciclistica El Salvador.

Dan.Vig.