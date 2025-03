Ciclismo. Alma Juve Fano pronta al via. Ecco tutti i giovani protagonisti

La Sala della Chiesa di Santa Maria del Gonfalone è stata anche quest’anno la splendida location della presentazione ufficiale della Scd Alma Juventus Fano, pronta ad approcciare una nuova stagione con le proprie squadre. Alla presenza del sindaco Luca Serfilippi e dell’assessore al turismo Alberto Santorelli del Comune di Fano e del consigliere regionale Gidas Umbri e del consigliere provinciale Massimo Umbri della Federciclismo Marche, il dirigente fanese Domenico Longarini ha come sempre vestito al meglio i panni del conduttore dell’evento introducendo alla folta platea gli atleti, i direttori sportivi e gli accompagnatori delle formazioni arancio-aragosta allestite per il 2025. Poi ci si è spostati per altre foto di rito alla Porta della Mandria, uno dei tanti luoghi iconici della bimillenaria storia di Fano.

Ecco quindi i rispettivi organici della Scd Alma Juventus Fano, che avranno nel ds Roberto Manna un prezioso jolly. Allievi Direttore sportivo: Gabriele Gorini, Filippo Beltrami; Accompagnatori: Mauro Guidi, Savino Santoro, Stefano Aluigi; Atleti: Luca Conti, Youssef Dahani, Massimo Ranieri, Pietro Brancati, Kevin Piccioli. Esordienti Direttore Sportivo: Samuele Mancinelli; Accompagnatore: Carlo Beciani. Atleti 1° anno: Nico Fossa, Riccardo Violini; 2° anno: Riccardo Agostini, Diego Giannetti, Federico Pogliaghi, Simone Ringhini, Martino Scarselli. Giovanissimi Direttore Sportivo: Giovanni Ambrosini, Noureddine Dahani, Silvia Venturi, Eugenio Cassiani; Allenatori: Alessio Beciani, Alessandro Ceccolini, Nicola Maglione, Sara Gorini. Atleti - G0: Nicolò Dominici; G1: Emanuele Gentile, Gabriele Cerioni, Federico Lepretti; G2: Federico Guarini, Diego Roscini, Rocco Ricci, Stefano Mazzarella, Massimo Urani; G3: Nicholas Veglio, Ginevra Agostini, Mattia Cassiani; G4: Filippo Marraffa, Leo Vincent Guidi; G5: Eugenio Binda, Davide Leonardi, Tommaso Dominici; Sebastiano Scarselli; G6: Sami Dahani, Davide Giannetti, Nicola Romani, Giulio Roscini.

Il debutto stagionale per Esordienti e Allievi è fissato per questa domenica a Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), mentre per i Giovanissimi la prima gara è in calendario il 5 aprile a Villa Ceccolini. Nel frattempo una numerosa delegazione ha dato un tocco di colore arancio-aragosta alla penultima tappa della "Tirreno-Adriatico", sfilando in sella alle proprie bici a margine della partenza della Cartoceto-Frontignano (Ussita). Di seguito, infine, l’organigramma societario della Scd Alma Juventus Fano: Presidente: Graziano Vitali; vice presidente: Fabio Francolini; consiglieri: Giovanni Ambrosini, Domenico Longarini, Michele Sgherri, Mauro Guidi, Stefano Uguccioni, Carlo Beciani; Social Media Manager: Sara Gorini, Giovanni Blasi (Engenia Srl -Siti Web, Social Marketing & Seo).

