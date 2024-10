Ciclismo. La Bardiani guarda sempre al futuro: ingaggiato Cettolin

La Bardiani Csf Faizanè pedala verso il domani. Archiviata la brillante stagione che si è conclusa con il Giro di Lombardia, la squadra del nostro territorio pensa già al futuro. E lo fa immettendo nuove forze, giovani. Il nome che si aggiunge all’organico della squadra professionistica e Under 23 è quello di Filippo Cettolin, classe 2006, originario di Treviso, campione italiano Allievi su strada nel 2022. "Ci stiamo rafforzando includendo nuovi volti nel nostro progetto principale, quello dedicato ai giovani. Abbiamo grande fiducia in questi ragazzi e, sotto la nostra guida, cresceranno per dare altre soddisfazioni", afferma il direttore sportivo Roberto Reverberi. Cettolin si è segnalato grazie a risultati di rilievo nelle corse della categoria Juniores, tra cui il secondo posto al Trofeo Piva Junior e la vittoria al Giro di Primavera, il traguardo più prestigioso del suo palmarès. L’atleta veneto ha firmato un contratto quadriennale, quindi sino al 2028. "Sono molto contento di questo passaggio al professionismo e felice di poter far parte di una squadra che aiuta i giovani a crescere, esordire sui palcoscenici più importanti è come un sogno - afferma l’atleta - Farò del mio meglio per aiutare la formazione e sono sicuro di poter fare un’esperienza importante. Nelle scorse stagioni ho vinto un titolo italiano Allievi e, da juniores, sono riuscito a conquistare la vittoria nell’Interzionale di San Vendemiano. Non vedo l’ora di iniziare".

m.t.