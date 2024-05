Ciclismo. La Coltano Grube prima società nel Gp Città di Pontedera

Un bel successo di partecipazione per il Gran Premio Città di Pontedera riservato ai giovanissimi con un unico dispiacere da parte degli organizzatori della società "Una Bici X Tutti". Durante le varie batterie ci sono state un paio di cadute con qualche conseguenza "importante" per coloro che ne sono rimasti coinvolti. L’augurio di tutti di rivederli presto in bici. Prima società nella speciale classifica quella della Coltano Grube, una società ai vertici in campo regionale che ha preceduto la San Miniato-S.Croce e la squadra di casa "Una Bici X Tutti". La manifestazione è stata allestita grazie alla collaborazione garantita da numerosi addetti ai lavori, collaboratori e amici del presidente della società di Pontedera, Claudio De Angeli, come Federico Grassi e Daniele Brotini, con la collaborazione della Polizia Municipale dell’Unione Valdera, mentre per il comune è intervenuto Mattia Belli. Queste le classifiche delle sei batterie. Categoria G1: 1) Brando Caleca (Una Bici X Tutti); 2) Tommaso Della Polla (Team Fabiana Luperini); 3) Esteban Palumbo (Montecarlo); 4) Stefanucci; 5) Boggia. Categoria G2: 1) Alessio Martinelli (Vc Carrara); 2) Gabriele Baldini (Fabrimar); 3) Riccardo Castaldo (Coltano); 4) Colacino; 5) Nesti. Categoria G3: 1) Zeno Bertolucci (Capannori); 2) Tiago Parri (Costa Etrusca); 3) Gabriele Grandi (Coltano); 4) Brucini; 5) Mantelli. Categoria G4: 1) Brando Buggiani (Team Fabiana Luperini); 2) Jacopo Pistelli (Ped. Pietrasantino); 3) Christian Bartoli (Butese); 4)Cantelli; 5)Guadagni. CAT. G5: 1)Mattia Bolognesi (Coltano); 2)Gabriele Bottai (id.); 3)Matteo Ciucci (id.); 4) Berti; 5) Orlandini. Categoria G6: 1) Gabriele Cavallini (Team F. Luperini); 2) Diego Della Polla (id.); 3) Gabriele Simi (Montecarlo); 4) Bonuccelli; 5) Stefanini. Settore femminile: Hanno vinto le batterie Azzurra Rossi (Pian di Mommio), Chiara Conforti (Team Valdinievole), Matilde Bottai (Cioltano), Sofia Bacci (Team F. Luperini), Luna Raglianti (Una Bici X Tutti).

Antonio Mannori