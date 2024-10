Ciclismo. La Coppa del mobilio va a Iacomoni. Battuti su Nencini e Hoeks

Una gara in linea velocissima quasi 47 di media sui 124 chilometri del percorso, seguita dalla cronometro individuale, che come sempre ha deciso il nome del vincitore della 72^ edizione della Coppa del Mobilio-Memorial Silvano Marchetti, classica per élite e under 23 che ha chiuso la stagione ciclistica 2024 in Toscana. Il successo questa volta nella prestigiosa corsa, per Federico Iacomoni ventiduenne atleta della Zalf Euromobil che nel 2025 sarà alla Biesse Carrera, che si è imposto nella prova contro il tempo sulle strade della Valdera davanti al toscano e suo compagno di colori Nencini, mentre terzo è giunto l’olandese Hoeks della Maltinti di Empoli. E questa è anche la classifica finale della Coppa del Mobilio 2024.

Al mattino per la frazione in linea il via dato dal sindaco di Ponsacco Gabriele Gasperini, con 70 corridori e sette protagonisti di una lunga fuga nata al km 55 (Raccani, Mosca, Di Prima, Bambagioni, Carollo, Regnanti, De Totto), neutralizzata all’ultimo chilometro dal gruppo tornato compatto una volta raggiunti i generosi Raccani e Bambagioni superstiti di quella fuga dei sette. In volata lo spunto irresistibile di Lorenzo Magli che conquistava il terzo successo stagionale dopo quello conseguito domenica scorsa dal corridore di Fibbiana di Montelupo a Montecatini Terme. Ai posti d’onore Bonaldo e il toscano Nencini, quindi Della Lunga e Hoeks. Con loro anche De Felice F., Rulli, Bonaldo A., Di Felice M. Iacomoni, Belleri, Mion, Niccoli, Angiolini, Viviani, tutti impegnati nella cronometro del pomeriggio. E la gara di 32 km e 800 metri con la salita di S. Pietro Belvedere ha deciso per la vittoria nella Coppa del Mobilio 2024, organizzata dalla Ciclistica Mobilieri Ponsacco presieduta da Franco Fagnani che ha dato a tutti una bella notizia alla fine della gara, ovvero che resterà alla guida della società ponsacchina anche per la prossima stagione.

Antonio Mannori