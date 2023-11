Ciclismo: la gara di mountain bike. Asia e David, 22 anni in due. Doppio trionfo a San Miniato

Ventidue anni in due. Asia Genovese ne ha 12, David Gentili due in meno (nella foto). Lei corre nella squadra giovanissimi della Fosco Bessi di Calenzano, lui in quella della Gastone Nencini di Barberino di Mugello. Asia e David hanno trionfato nella manifestazione di mountain bike che si è conclusa con la terza prova, nella zona del ciclodromo di Casa Bonello nella zona di San Miniato. Asia Genovese ha vinto le prime due prove ed è giunta terza nell’ultima conquistando il successo finale in questa manifestazione che ha celebrato la decima edizione con una presenza di 570 partecipanti. Anche David, come Asia, si è affermato nelle prime due prove di questa Challenge fuoristrada giungendo secondo nell’ultima. Due giovanissimi mugellani che uniti a Christian Velaj, 10 anni, del Club Ciclo Appenninico 1907, giunto secondo, hanno tenuto alto il prestigio del ciclismo mugellano.

Antonio Mannori