Ciclismo, la gara domenica prossima. Il ’Nonantola’ apre la stagione. E l’appuntamento raddoppia

Sarà il Città di Nonantola Gran Premio Giacobazzi come tradizione ad aprire l’intenso calendario provinciale della federciclismo che quest’anno il mitico Armandein si è superato raddoppiando l’impegno. Infatti Armando Tosatti ha inserito una gara al femminile che aprirà il programma del Città di Nonantola. Saranno in omaggio alla festa della donna alle 12 la gara riservata alle donne juniores sul classico e velocissimo circuito che dovranno ripetere 10 volte per complessi 90 chilometri. Alle 15 scatteranno gli juniores sullo stesso circuito da ripetere 13 volte che concluderanno la giornata che è patrocinata dall’amministrazione comunale supportata dalla Lambrusco Giacobazzi, mentre come negli anni scorsi sono attesi diversi campioni del passato come Franco Bitossi nel 2022 e Francesco Moser lo scorso. Tra i duecento partenti della gara maschile è atteso il Team Paletti diretto da Michele Paletti con Armin Cadelliu. Alex Fratti, Matteo Rinaldi, Luca Spezzani e Samule Monti. L’organizzazione tecnica sarà curata dalla Formiginese.

Andrea Giusti