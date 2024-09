Ciclismo, la pioggia non ha fermato il successo per il Gp di Larciano

Larciano (Pistoia), 9 settembre 2024 -. Nonostante la pioggia tanto da costringere giuria e direzione di gara a togliere un giro del San Baronto di 27 km e mezzo, il 46° G.P. Industria e Artigianato di Larciano ha avuto pieno successo con un arrivo di ottimo livello per il successo di Marc Hirschi, il 2° posto di Silva e il 3° di Ulissi, la bella prestazione della Nazionale Azzurra diretta dal ct Daniele Bennati. “Tenuto conto delle condizioni meteo – dice Gabriele Varignani presidente della Larcianese – sono soddisfatto grazie al lavoro dei miei collaboratori, e di tutti gli addetti ai lavori in corsa. La gara è stata sempre aperta ed interessante; siamo stati in costante contatto con la direzione di corsa e la giuria che ringrazio. Abbiamo tolto un giro ma la corsa è rimasta sempre viva ed incerta fino alla fine, tutelando soprattutto la sicurezza dei corridori e del personale in gara che ringrazio sentitamente così come tutte le forze dell’ordine. Sono felice che alla fine della corsa dal vincitore Hirschi, e tutti gli altri, lo hanno riconosciuto. E’ stato per noi motivo di particolare soddisfazione assieme al fatto che dei 123 partenti ben 88 atleti hanno concluso la gara che ha ricordato anche un grande amante del ciclismo come Giuliano Baronti della Neri Sottoli, con una scritta semplice sull’asfalto Ciao Giuliano”.

La gara resterà a settembre? “Lo decideremo a breve quando uscirà il calendario del 2025. Qualcosa c’è da rivedere e lo faremo con i miei collaboratori nelle sedi opportune”.

Sul palco della premiazione in Piazza Vittorio Veneto di fronte al comune di Larciano, il sindaco Lisa Amidei che ha premiato con la presenza anche della sindaca di Lamporecchio Anna Trassi (alla partenza c’era anche il rappresentante del comune di Vinci), il podio del Gran Premio Industria e Artigianato verso il quale il Comune ha sempre dimostrato piena e convinta collaborazione.

“E’ andato tutto bene – afferma la sindaca Amidei – nonostante qualche apprensione, e va fatto davvero un grande elogio a tutti coloro che sotto la pioggia hanno lavorato. Penso a quelli dei palchi e delle transenne, che fino al tardo pomeriggio hanno lavorato per smontare il tutto. Ormai questa corsa nel ricordo di Duilio Bonfanti, Giuliano Baronti, Pietro Marradini, ha un apparato collaudato da tante edizioni e la passione per il ciclismo appartiene a queste terre. Infine grazie al supporto dei comuni di Lamporecchio e Vinci”.