Ciclismo, la pisana Bertolini premiata da Giani e Dagnoni

Pisa,8 febbraio 2024 - Al Teatro Comunale di Lamporecchio si è svolta la festa del ciclismo toscano relativa alla stagione 2023. Tra i riconoscimenti più applauditi quello consegnato alla pisana di Calci Beatrice Bertolini, atleta junior che nella passata stagione ha conquistato il prestigioso titolo Europeo su pista nella specialità del Keirin. Oltre al titolo continentale Beatrice ha indossato anche la maglia di Campionessa Italiana sempre su pista nella specialità della velocità. Il premio è stato consegnato alla ragazza pisana dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni e dal Governatore della Toscana Eugenio Giani. Beatrice felicissima per la stagione 2023 pensa di far parte della spedizione azzurra per le prossime Olimpiadi di Parigi il traguardo più prestigioso della stagione 2024. Antonio Mannori