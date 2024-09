Ciclismo: la pratese Guazzini vince il titolo europeo nella staffetta mista

Limburg (Belgio),12 settembre 2024 -. Non finisce la magica stagione dell’olimpionica su pista, la pratese di Poggio a Caiano Vittoria Guazzini. Ieri sulle strade del Belgio per lei e per le compagne ed i compagni della nazionale azzurra, la conquista del titolo europeo nella staffetta mista a cronometro. L’Italia ha inflitto 17” alla Germania e 1’32” al Belgio con una prestazione straordinaria sul percorso lungo 52 km. I primi a prendere il via sono stati gli uomini con il neo campione europeo della crono individuale Edoardo Affini, la medaglia di bronzo nella stessa gara Mattia Cattaneo e Mirco Maestri. Al cambio di metà percorso con l’Italia in vantaggio, il testimone è passato nelle “gambe” delle tre azzurre, Gaia Masetti, Elena Cecchini e Vittoria Guazzini che hanno saputo mantenere la prima posizione per andare a conquistare la medaglia d’oro. Nel finale della gara è stata soprattutto la Guazzini a dettare legge nel terzetto azzurro, con alcune tirate straordinarie mentre si è staccata prima della fine la Masetti. Per la pluricampionessa di Poggio a Caiano ancora una magìa a impreziosire una collana di successi, mondiali, europei e italiani, fantastici. Ricordiamo anche che 24 ore prima di questo esaltante successo, la Guazzini era giunta quinta nella cronometro individuale del Campionato Europeo sempre sulle strade del Belgio, dove è poi arrivato per lei ancora un oro.