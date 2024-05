Ciclismo, la prima vittoria 2024 nei professionisti del Team Corratec

Montecatini Terme, 7 maggio 2024 - Eccola la prima vittoria stagionale per il Team Corratec - Vini Fantini, la società professionisti adottata dalla città di Montecatini Terme, Protagonista della splendida vittoria il velocista Jakub Mareczko nel 57° Circuito del Porto in provincia di Cremona. La gara è stata caratterizzata da un ritmo elevatissimo fin dalle prime battute, con gli atleti che hanno affrontato un circuito di km 12,850 per 14 volte. Grazie al grande lavoro di squadra, il corridore bresciano è riuscito a mantenere una posizione di rilievo nelle frenetiche fasi finali, conquistando questa bellissima vittoria con una magistrale volata. “Vincere è un’emozione indescrivibile - ha dichiarato Mareczko all’arrivo - Era un po’ che non alzavo le braccia al cielo, ma sapevo di poter fare bene in questa gara e di avere una grande occasione. Il circuito era pianeggiante con numerose curve. Grazie anche all’aiuto prezioso della squadra che ha controllato la gara fino alla volata finale, che mi hanno consentito di ottenere questa bellissima vittoria”.