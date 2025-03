Ciclismo, la stagione organizzativa del Velo Club Monsummanese 1992

Monsummano Terme (Pistoia), 7 marzo 2025 - Sta per iniziare la trentatreesima stagione ciclistica del Velo Club Monsummanese fondato nel 1992, che nelle settimane scorse ha eletto il nuovo consiglio direttivo per la stagione in corso, e che in questi giorni ha completato il programma delle gare da organizzare nella stagione 2025. Saranno ben sette le manifestazioni previste dalla società di via Pozzarello presieduta da Marco Bettaccini, che come largamente previsto è stato riconfermato nell’incarico, con Luciana Stefani quale vice presidente. Con il vertice della società la collaborazione dei consiglieri Fabrizio Nardone, Arcangelo Ruotolo, Massimo e Manuel Bettaccini, Cristian Giovannelli, Stefano Traversi, Silverio Batosti, Maurizio Magrini e Alberto Brizzi. Il sodalizio sarà chiamato nei prossimi giorni al primo impegno organizzativo dell’annata, con la disputa domenica 16 marzo a Monsummano Terme, del 2° Trofeo Velo Club Monsummanese riservato ai cicloamatori della Federazione Ciclistica Italiana e degli Enti di Promozione sportiva. In ordine di svolgimento ci saranno successivamente il 7 giugno le due cronoscalate per allievi e juniores da Uggia di Monsummano a Montevettolini, mentre il 10 luglio è prevista la quinta edizione della Escursione Notturna, aperta anche ai non tesserati. L’altra giornata clou della stagione sarà quella di domenica 21 settembre con la terza edizione del Gran Premio Città di Monsummano Terme per gli amatori, cui seguiranno in giornata le due gare giovanili per gli esordienti del primo e del secondo anno, valevoli sempre per il Gran Premio Città di Monsummano Terme e giunte alla trentatreesima edizione.