Ciclismo, l’appuntamento il 12 ottobre alla Polivalente di Arceto di Scandiano (Reggio Emilia). Ex corridori, il premio a Claudio Vandelli. Quarant’anni fa l’oro conquistato a Los Angeles

Ci sarà l’olimpionico modenese Claudio Vandelli tra i premiati all’incontro nazionale ex corridori giunto alla 46^ edizione che si svolgerà sabato 12 ottobre presso la Polivalente di Arceto di Scandiano. L’iniziativa è stata promossa dalla associazione ex corridori coordinata da Paolo Tedeschi in collaborazione coordinata con il Team Cooperatori del neo presidente Paolo Pè.

La giornata che vedrà l’incontro di tante generazioni di ex corridori coinciderà con la classica monumento che i partecipanti potranno vivere le fasi della gara sul maxi schermo. Nell’ambito dell’incontro verranno assegnati il premio Grandi Ex ’Tarcisio Persegona a Marino Amadori ed Ercole Gualazzini’. Il parmese Gualazzini oltre ad essere stato gregario di campioni come Felice Gimondi e Beppe Saronni si è aggiudicato 1e vittorie in tappe al Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta. Marino Amadori attuale Commissario tecnico degli Under 23 dopo aver corso con il Team Giacobazzi Nonantola si è aggiudicato diverse classiche come il Giro del Piemonte, la Coppa Placci e la Coppa Agostoni ed ha vestito per ben dieci anni la maglia azzurra ai mondiali come uomo squadra del mitico Alfredo Martini.

A Claudio Vandelli a 40 anni dalla conquista della medaglia d’oro a Los Angeles assieme ai compagni Bartalini,Giovannetti e Poli verrà consegnato il premio intitolato a Silvano Ferrari, fotografo sassolese del ciclismo recentemente scomparso che ha seguito per decenni Giro d’Italia, Tour de France Vuelta e le classiche monumento del calendario internazionale oltre alle gare giovanili quando era libero. Claudio Vandelli era già stato festeggiato in agosto nella ricorrenza di quel 4 agosto 1984 a Fanano da un folto gruppo di suoi tifosi che hanno pedalato da Marano sul Panaro a Fanano dove è stato premiato dal sindaco Stefano Muzzarelli. Il ciclo delle premiazioni del 40° di Claudio Vandelli si completerà il 20 ottobre a Sassuolo in uno dei tradizionali appuntamenti delle Fiere di ottobre dedicati ai grandi personaggi. Claudio Vandelli dopo essere stato protagonista tra i dilettanti con la maglia della Giacobazzi ed una breve attività tra i professionisti si è dedicato al ciclocross dove collezionato maglie tricolori e maglie azzurre. Nel settembre del 2013 era uscito un libro a lui dedicato sulla sua vita umana ed agonistica dal titolo ’Un sogno Olimpico - Storia di Claudio Vandelli’ di Stefano Pelloni che sarà riproposto sia nell’incontro degli ex corridori che alla Fiera di Sassuolo.