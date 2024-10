Ciclismo - Le gare del fine settimana. Ottimo momento per il fiorentino e campione toscano. PIazzamenti fuori regione per la Hopplà Petroli. Luci cala il tris in volata nel Gran Premio Kemas

Ancora un paio di domeniche prima che cali il sipario sull’indimenticabile stagione ciclistica 2024 della Toscana. Nell’ultimo fine settimana le due noti salienti per il ciclismo fiorentino sono state la terza vittoria stagionale del fiorentino e Campione Toscano allievi, Lorenzo Luci, ed i piazzamenti conseguiti dalla squadra dilettanti dell’Hopplà Petroli Firenze.

Luci ha vinto in volata il Gp Kemas dopo un avvincente ed incerta volata con Matteo Capodarca il bravo atleta della Sancascianese Ciclismo, che il prossimo anno sarà juniores nelle file del Team Vangi Il Pirata Sama. Alla fine ha prevalso Luci del G.S. Iperfinish società del ciclismo fiorentino alla sua ottava vittoria stagionale.

La gara sulle strade del comprensorio del cuoio e delle pelli ha visto al via 88 corridori di cui solo 30 hanno portato a termine la gara con la bella volata, protagonisti i due esponenti fiorentini. Per la Hopplà Petroli Firenze secondo posto per Alessandro Baroni a Bozzolo in provincia di Mantova in una gara dove la formazione fiorentina diretta da Matteo Provini ha conseguito anche il quarto posto con Riccardo Lorello al termine di una corsa condotta ad oltre 45 di media oraria. A Tombolo in provincia di Padova invece 5° posto per Francesco Della Lunga corridore plurivittorioso della squadra e in Toscana, con 4 vittorie, e sesto posto per Matteo Regnanti a Lucca. Tra gli juniores due quarti posti per la Vangi Il Pirata Sama, con Thomas Bolognesi in Friuli e con Ivan Toselli sul Ghisallo, dove ha vinto per distacco il neo campione del mondo Mark Lorenzo Finn.

Prossime gare - Sabato prossimo 5 ottobre chiusura in provincia di Firenze della stagione giovanissimi (7-12 anni) con la manifestazione organizzata a Settimello di Calenzano dalla Fosco Bessi. Denominata "Ottobre Insieme" la gara in circuito con partenza ed arrivo su via Dante Alighieri, inizierà alle ore 15,30.

Antonio Mannori