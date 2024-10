Ciclismo, le gare internazionali per gli Under 23 il prossimo anno

Firenze,4 ottobre 2024 – Sono due come quest’anno le gare internazionali per Under 23 in Toscana della prossima stagione. Si tratta del Gran Premio Industrie del Marmo a Marina di Carrara l’11 maggio 2025, e della Ruota D’Oro-Festa del Perdono a Terranuova Bracciolini alla data del 30 settembre. Questo il calendario completo reso noto, con possibilità di inserimento di nuove gare nelle prossime settimane.

APRILE

6 Trofeo Piva

13 Tr. Città di S.Vendemiano - GP Industria & Commercio

21 Giro del Belvedere

22 G.P. Palio del Recioto - Trofeo Zanotti Mobili

25 Gran Premio della Liberazione

MAGGIO

11 Gran Premio Industrie del Marmo a Marina di Carrara

24 Due Giorni Marchigiana - G.P. Santa Rita

25 Due Giorni Marchigiana - Città di Castelfidardo

GIUGNO

1 Coppa Della Pace - Trofeo Fratelli Anelli

15-22 Giro d'Italia Next Gen

21-29 Campionati Nazionali

LUGLIO

16-20 Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc

AGOSTO

10 G.P. Sportivi di Poggiana-Trofeo Bonin Costruzioni

16 GP Capodarco Comunità Di Capodarco

SETTEMBRE

30 Ruota d'Oro - GP Festa del Perdono Terranuova Bracciolini

OTTOBRE

4 Il Lombardia Under 23