Ciclismo: le gare juniores e femminili della prossima stagione

Firenze, 4 ottobre 2024 – Sarà l’Eroica Juniores-Nations’Cup a tappe in provincia di Siena e può darsi anche in altre province, ad aprire la stagione juniores internazionale 2025. Quindici complessivamente le gare al momento previste in Italia e per quanto riguarda la Toscana, segnaliamo la Coppa Andrea Meneghelli, ovvero l’Eroica Juniores in linea sempre in provincia di Siena, il Giro della Lunigiana a tappe e il Trofeo Francesco Buffoni.

APRILE

16-19 Eroica Juniores - Nations' Cup in Toscana 21 Gran Premio del Perdono 24 Cavaliere Liberazione Junior 25 Coppa Montes Gran Premio della Resistenza 27 Giro di Primavera MAGGIO

18 Eroica Juniores - Coppa Andrea Meneghelli (Si) GIUGNO

7 G.P. F.W.R. BARON - Pieve del Grappa - Possagno 8 G.P. F.W.R. BARON - Pieve del Grappa - Possagno 15 Trofeo GD Dorigo - M. O. Sogno Veneto 21-29 Campionati Nazionali LUGLIO

27 Gran Premio "Sportivi Loria" AGOSTO

30 Trofeo Comune di Vertova - Memorial Pietro Merelli 31 Trofeo Emilio Paganessi SETTEMBRE

4-7 Giro Della Lunigiana 14 Trofeo Francesco Buffoni a Montignoso (Ms) GARE FEMMINILI ELITE Per il settore femminile da segnalare le Strade Bianche a Siena sabato 8 marzo 2025 e il Trofeo Oro in Euro a Cinquale di Montignoso, domenica 9 marzo. Il Giro d’Italia femminile dal 6 al 13 luglio, il Giro della Toscana-Memorial Michela Fanini premondiale dal 4 al 7 settembre.

Antonio Mannori