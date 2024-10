Ciclismo, le gare professionisti del 2025: apre la Strade Bianche

Firenze,4 ottobre 2025 – In attesa di conoscere quando si svolgerà il Trofeo Laigueglia in Liguria ed altre gare, che al momento non compaiono nel calendario pubblicato dall’Unione Ciclistica Internazionale, saranno le “Strade Bianche” a Siena, sabato 8 marzo ad aprire il calendario professionisti 2025 che comprende la categoria élite (gare WorldTour e di categoria. PS 1 e 2). Tra le novità il Gran Premio Emilia alla data del 30 marzo.

MARZO

8 Strade Bianche a Siena

10-16 Tirreno-Adriatico (partenza dalla Versilia)

16 Popolarissima

19 Milano - Torino

22 Milano-Sanremo

23 Strade Bianche di Romagna

25-29 Settimana Internazionale Coppi e Bartali

30 G.P. Emilia

APRILE

21-25 Tour of the Alps

27 Giro della Provincia di Biella - Torino-Biella

MAGGIO

Dal 9 al 1° giugno Giro d'Italia

18 Circuito del Porto - Trofeo Arvedi

GIUGNO

2 Trofeo Alcide Degasperi

2 e 3 Cycling Stars Criterium

21-29 Campionati Nazionali

LUGLIO

1 Trofeo Città di Brescia - Mem. Rino Fiori

6 Giro del Medio Brenta

SETTEMBRE

4-7 Giro della Regione Friuli Venezia Giulia

7 GP Industria & Artigianato Larciano

10 Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini

11 Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini

13 Memorial Marco Pantani

14 Trofeo Matteotti

21 Giro della Romagna

OTTOBRE

5 Coppa Agostoni - Giro delle Brianze

6 Coppa Bernocchi - GP Banco BPM

7 Tre Valli Varesine

7 Coppa Citta' Di San Daniele

11 Il Lombardia

12 Trofeo Baracchi

15 Giro del Veneto

19 Veneto Classic