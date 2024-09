Ciclismo/Le novità: la Coppa del Mobilio ci sarà, ma il presidente lascia

Ponsacco (Pisa),13 settembre 2024 - Sono due le notizie di attualità per il ciclismo di Ponsacco. Nelle settimane scorse tante le voci nell’ambiente del ciclismo toscano e nazionale, che non ci sarebbe stata la 72^ edizione della Coppa del Mobilio la tradizionale gara a frazione per dilettanti élite e under 23 di ottobre in occasione della fiera. La notizia ufficiale invece è che la corsa si svolgerà regolarmente martedì 15 ottobre organizzata dalla Ciclistica Mobilieri Ponsacco con il patrocinio del comune. L’altra notizia è quella che sarà l’ultima edizione della gara con Franco Fagnani alla presidenza della Mobilieri Ponsacco, l’antica e gloriosa società fondata nel 1894. Per ragioni personali Fagnani ha infatti deciso di lasciare il ruolo di presidente e quindi toccherà ad altri dirigenti continuare l’attività. Una decisione che dispiace tenuto conto del lavoro, delle instancabili iniziative intraprese dal presidente Franco Fagnani, basti ricordare la Scuola di Avviamento al ciclismo con sede presso la Galleria Aringhieri, l’istituzione (prima in Italia) della gara a tappe per allievi nel 2023 e quest’anno, l’allestimento sempre in questa stagione di una formazione juniores, le gare organizzate anche per esordienti e giovanissimi. Tornando alla gara del 15 ottobre nulla cambierà per i due percorsi, con la frazione in linea al mattino di 120 km (partenza e arrivo in via Vanni) e la cronometro pomeridiana di 31 chilometri lungo le strade della Valdera, riservata ai primi 15 della gara del mattino. Antonio Mannori