Ciclismo, le squadre toscane élite e under 23 per la prossima stagione

Firenze, 31 gennaio 2025 – In attesa di completare lo schieramento diamo un’occhiata alle nove squadre toscane con atleti élite e under 23, che hanno deciso di svolgere attività nella prossima stagione che inizierà sabato 22 febbraio con la 37^ edizione della classica nazionale Firenze-Empoli. La new entry è la Bike Academy, le altre erano già presenti nella stagione 2024, mentre come è noto dopo tanti anni ha deciso di lasciare la categoria per quella juniores la Mastromarco, mentre non ha allestito la squadra il V.C. Empoli. Questo il quadro a fine gennaio.

Le squadre 2025

BIKE ACADEMY: Bonafini, Ciolini, Lombardi, Nesi, Romoli, Sica. (Ds Dainelli e Fulfini)

BORGONUOVO: Giannelli, Gheri, Mogavero, Nannini A., Nannini L., Mattacchioni.

GRAGNANO SPORTING CLUB: Boschi, Cozzani, Creatini, Ninci, Rossi, Piccini, Bufalini, Cataldo, Chiarucci, De Totto, Lucca, Rigatti. (Ds Conti-Massini).

MG KVIS COSTRUZIONI E AMBIENTE: Bozicevich, Cantoni, Carrò, Faieta, Friggi, Gioia, Laudi, Kelly, Parravano, Brown, Perez, Spreafico, Kingston, Granger (Ds Baldini).

MALTINTI BANCA CAMBIANO: Catarzi, Franchini, Salvadori P., Vignini, Crescioli G., Innocenti, Angiolini, Frius, Sergiampietri, Stefanelli, Zanetti. (Ds Scarselli-Antonini).

U.C.PISTOIESE: Calvetti, Farsetti, Lavorini, Muredda, Simonetti.

TRIPETETOLO SEANESE: Butteroni, Casini, Cavallaro, Cesari, Di Felice, Forni, Galletti, Gavilli G., Gheri, Mazza, Prato, Perciavalle, Stella, Venomi, Viviani. (Ds Dinucci, Marchesini, Centi).

TEAM HOPPLA’: Regnanti, Lorello, Manenti, Salomone, Burani, Spinelli, Bruno, Dawson (GB), Gialli, Panconi, Petri. (Ds Roncalli).

FUTURA TEAM ROSINI: Buti, Cincinelli, Mercatali, Recchia, Slanzi, Stanco, Ugolini. (Ds Chioccioli).