Ciclismo. Lechner nella commissione Uci. Nuovo incarico dopo il ritiro

La portacolori dell’ Ale Cycling Team Modena Eva Lechner (foto) che ha concluso la sua carriera agonistica nelle ultime due prove di Coppa del mondo è stata eletta nella commissione atleti dell’Unione Ciclistica Internazionale (Uci) assieme allo spagnolo Felipe Orts ovviamente nella disciplina del ciclocross. Lechner ed Orts entreranno in carica a settembre quando saranno eletti gli altri componenti durante il congresso in Ruanda e rimarranno nel consiglio sino al congresso in Danimarca del 2029. L’atleta che ha difeso i colori del team modenese diretto da Milena Cavani ha concluso entrambe le prove di Coppa del Mondo tra gli applausi sul tracciato di Hoogerhede (Olanda) . Ovvia la soddisfazione dei dirigenti dell’Ale Cycling Team per il giusto riconoscimento alla loro atleta a coronamento di una splendida carriera contrassegnata da ben 12 maglie tricolori.

a.g.